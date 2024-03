Divisione Regionale 1: attesa per la sfida di venerdì. International e Grifo: conto alla rovescia per il derby. Il ds Tampieri è il nuovo allenatore dei biancoblù

L’Easy Car International ha superato Russi mentre la Grifo (ferma visto che il PalaRuggi era impegnato per l’evento di mma e k1 Blaze 2) ha salutato il coach Luca Pietrantonio rimpiazzandolo con l’attuale direttore sportivo Giorgio Tampieri che prende così le redini della formazione biancoblù, ultima nel girone B del torneo di Divisione Regionale 1 che venerdì sera proporrà proprio il derby tra le due imolesi. Il match fra Grifo-Granarolo è rimandato al 20 marzo alle 21.

L’International fa festa con la vittoria per 67-58 su Russi arrivata grazie alla prova del nuovo innesto Giona Russi (dal Guelfo), autore di 21 punti, coadiuvato da Ricci Lucchi e Troisi (16).

Ora si torna in campo anche domani alle 21: la Grifo in casa al PalaRuggi contro l’Artusiana Forlimpopoli e l’International in trasferta a Granarolo, prima del derby in programma venerdì 8 marzo alle ore 21 alla palestra Ravaglia, in casa dei biancorossi che all’andata si imposero 73-59 al PalaRuggi.

La classifica: Budrio 36; Argenta 34; 4 Torri 30; Granarolo 28; Villanova Tigers 26; Riccione, Artusiana e Massa 22; Bianconeriba e Cesena 20; Gaetano Scirea 18; Cspt 2010 16; International 14; Raggisolaris e Omega 12; Russi 10; Grifo 8.

l.m.