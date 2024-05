Divisione regionale 1. Basketreggio: decimo acuto stagionale

Passo importante verso il mantenimento del proprio posto in Divisione Regionale 1 del Basketreggio (20), che coglie la decima vittoria della stagione sul campo del Progresso Happy Basket Castel Maggiore (26) imponendosi 79-68 al supplementare grazie ai 25 punti di Yadde e ai 14 di Fall. I cittadini hanno ora 4 lunghezze di vantaggio sulla penultima piazza, da cui non si riesce a schiodare l’Icare Cavriago (16): gli uomini di Bellezza cadono 77-63 in quel di Anzola (32), nonostante i 22 punti di Branchini, dopo aver condotto per metà gara. I cavriaghesi hanno 2 punti da recuperare sulla Benedetto 1964 Cento (18), battuta 69-54 in casa da un Basket Jolly (30) che, seppur già certo della salvezza, non fa sconti. Stasera alle 20,10 il posticipo: a Bologna la Pallacanestro Reggiolo (28) è ospite della capolista Giardini Margherita (40).