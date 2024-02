Divisione regionale 1. Campionato, sorride soltanto Massa Lombarda. Doppio ko per Raggisolaris Academy e Russi Nel campionato di basket, Massa Lombarda vince contro Castel San Pietro, mentre Raggisolaris Academy e Russi subiscono sconfitte. Prossime partite: Massa vs Argenta, Academy vs Baricella, Russi vs Omega Bologna. Classifica aggiornata.