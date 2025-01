Divisione regionale 1. Cmb, missione compiuta. Montemurlo ko col Vela

Gioie e dolori in avvio di 2025 per le nostre squadre impegnate nel campionato di Divisione Regionale 1. Le buone notizie, nel girone B, arrivano dal Cmb Valbisenzio, che si conferma vicecapolista del raggruppamento salendo a quota 22 punti grazie al successo per 61-51 ottenuto in casa contro Montespertoli Montesport. Primo quarto molto equilibrato, con gli ospiti avanti di una lunghezza alla sosta breve (13-14). Nel secondo tempino i valbisentini tirano fuori gli artigli e piazzano un break di 8 punti, ma Montespertoli si ricompatta e si arriva al riposo lungo in perfetta parità. Al rientro in campo dagli spogliatoi la gara prosegue sul filo dell’equilibrio, ma nell’ultimo quarto, a 5’ dal termine, Vaiano si scatena e con tre bombe dalla distanza taglia le gambe agli avversari e vince con merito la sfida. Inizio d’anno amaro, invece, nel girone A per la Montemurlo Basket, sconfitta 80-72 in casa del Vela Basket. I biancorossi restano comunque in seconda posizione con 22 punti, con adesso il fiato sul collo di Asciano (a quota 20) e con la capolista Certaldo in fuga a quota 28.