Divisione regionale 1 e 2. Bene Russi e Massa Lombarda, scivola l’Academy. Sorridono Faenza Futura e Compagnia dell’Albero

In Divisione regionale 1 torna alla vittoria il Basket Club Russi, che supera 70-65 (18-15; 31-31; 44-46) il Gaetano Scirea Bertinoro. Vince anche il Lusa Basket Massa Lombarda imponendosi 88-57 (28-10; 42-33; 68-46) sul campo del Grifo Imola e ritornerà in campo domani alle 21 a Bologna con l’Omega. Perde la Raggisolaris Academy, caduta 61-82 (6-26; 30-46; 46-63) in casa con il Granarolo. Il campionato ritornerà in gennaio. Il tabellino di Massa: Ravaglia 12, Spinosa L. 2, Spinosa A. 21, Alessandrini 9, Dalla Malva 3, Di Giorgio 1, Orlando 8, Del Vecchio 10, Rivola 2, Castelli 14, Berardi 6. All.: Solaroli. Il tabellino di Russi: Kertusha 8, Scaccabarozzi 10, Catenelli 5, Basaglia, Bergantini 17, Cirillo, Allegri 8, Totaro 11, Rosti 7, Licchetta 4. All.: Senni Il tabellino di Faenza: Rosetti 8, Cortecchia 1, Naccari 14, Belmonte 4, Garavini, Caramella, Ravaioli 13, Ballarin Chinellato 5, Ndiye 9, Bendandi 3, Santandrea 3, Merendi 1. All.: Pio. Classifica: Argenta 22; Budrio 20; Artusiana Forlimpopoli* e Granarolo 18; Baricella e Cesena 16; 4 Torri Ferrara e Villanova Tigers 14; Riccione 12; Massalombarda 10; Bertinoro, Omega Bologna e International Imola* 8; Faenza, Castel San Pietro e Grifo Imola* 6; Russi 4. * devono ancora riposare Divisione regionale 2: doppia vittoria ravennate. Il Faenza Futura travolge 74-27 (14-7; 38-15; 51-26) il Sunrise Imola, mentre Compagnia dell’Albero Ravenna batte il Lions Coriano 70-55 (13-12; 35-27; 53-42). Cade il Faenza Basket 55-58 (16-13; 28-25; 55-58) in casa con Bellaria. Il Faenza Futura Basket anticiperà il prossimo turno domani alle 21 con il match a Bellaria, mentre Faenza Basket Project e Compagnia dell’Albero ‘andranno in vacanza’ un paio di settimane.

I faentini giocheranno il 4 a Morciano alle 21.30, Ravenna l’8 alle 21.30 a Forlì con l’Aics. Il tabellino di Ravenna: Bergamaschi G. 1, Ndyaie, Schiavone 14, Bomben 6, Casadio ne, Polyeschuk 30, Petullà 4, Tugnoli 13, Festa, Cirilli, Campajola 2. All.: Bergamaschi T. Il tabellino del Faenza Futura: Liverani 4, Silimbani 2, Boero 12, Tempesti 6, Lullo 7, Samori M 8, Samori L 12, Spiriti 11, Fabbri 2, Pontillo, Pirini 10, Conti. All.: Bertozzi Il tabellino del Faenza Basket Project: Pezzi 6, Carbini, Capucci 2, Bottau, Gentili 7, Mondaini 19, Anghileanu 5, Albonetti, Melandri 2, Santo 14, Draben. All.: Saragoni. Classifica: Bellaria Basket* e Aics Forlì 16; Tigers Forlì, Faenza Futura Basket e Tiberius Rimini 14; Lions Academy Coriano 10; Sporting Cattolica* e Compagnia dell’Albero Ravenna 8; Sunrise Rimini, Eagles Morciano e Libertas Green Forlì* 6; Stella Rimini* 2; Faenza Basket Project 0. * devono ancora riposare