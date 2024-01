Divisione regionale 1. Gioisce solo Faenza. Massa ko al fotofinish, Russi crolla coi Tigers

Sorride soltanto la Raggisolaris Academy Faenza nel primo turno di campionato del nuovo anno. I faentini superano 80-77 (25-28; 41-49; 61-69) i Dolphins Riccione grazie ad una grande rimonta nel finale a abbandonano la penultima posizione, agganciando l’Omega Bologna e l’International Imola. Perde al fotofinish il Lusa Basket Massa Lombarda, caduto 70-73 (15-13; 36-32; 54-55) a Bertinoro, al termine di un match che aveva a lungo condotto. Un’occasione persa per uscire definitivamente dalla ‘zona calda’ della classifica, ma Massa deve ancora recuperare la partita in casa dell’Omega, che si disputerà mercoledì 16. Niente da fare per Russi che crolla come da pronostico in casa dei Tigers Villanova con un netto 55-74 (15-13; 29-41; 47-62). Nel prossimo turno, Massa Lombarda e Raggisolaris Academy giocheranno venerdì: il Lusa Basket alle 21 in casa con il Basket 2005 Cesena e i faentini alle 21.15 sul campo dell’Artusiana Forlimpopoli. Week end di riposo invece per Russi che ha rinviato a mercoledì 31 il match interno con Budrio. Il tabellino di Faenza: Rosetti 4, Marabini 9, Naccari 26, Belmonte 7, Caramella 8, Ravaioli 17, Ndiaye 7, Bendandi, Santandrea ne, Alpi ne, Merendi 2, Marras ne. All.: Pio Il tabellino di Russi: Kertusha, Cervellara 6, Scaccabarozzi 4, Basaglia 7, Bergantini 12, Cirillo 7, Totaro 9, Rosti 2, Morigi 4, Vistoli 4. All.: Senni. Il tabellino di Massa Lombarda: Ravaglia, Spinosa L., Spinosa A. 13, Pietrini 15, Alessandrini 5, Dalla Malva 6, Orlando 4, Delvecchio 16, Rivola 3, Fabiani 8, Berardi ne. All. Solaroli. Classifica: Budrio 24; Argenta 22; Granarolo 20; Artusiana Forlimpopoli* e Cesena 18; Baricella e Villanova Tigers 16; 4 Torri Ferrara 14; Riccione 12; Massalombarda e Bertinoro 10; Faenza, Omega Bologna, International Imola* e Castel San Pietro 8; Grifo Imola* 6; Russi 4. * devono ancora riposare

l.d.f.