Divisione Regionale 1, i gironi A e C. La Vis Persiceto riparte. Crollo del Cspt 2010

Ultimo capitolo di andata sui campi della Divisione Regionale 1 e pronta reazione nel girone A per la Vis Persiceto di capitan ‘Manute’ Ferrari, che piega Medolla 81-67 mantenendosi sulla scia del duo di testa col quale i biancoblù erano inciampati nelle ultime due settimane: dalle retrovie passo falso invece per Anzola, che cade a domicilio contro Reggio Emilia 65-75 e chiude l’andata con un bilancio di 3-7 e 2 sconfitte consecutive. Nel girone C tracollo verticale per Cspt 2010, -49 contro Forlì e chiusura della prima fase di campionato a quota 6 punti.

Gare girone A: Reggiolo-Modena 59-69. Correggio-Magik 85-74, Anzola-Jolly Reggio Emilia 65-75, Castelfranco Emilia-Basketreggio 65-56 e Vis Persiceto-Medolla 81-67.

Classifica: Piacenza 20; Modena 16; Vis Persiceto e Jolly Reggio Emilia 14; Reggiolo 10; Castelfranco Emilia 8; Medolla, Basketreggio, Anzola e Correggio 6; Magik 4.

Gare girone C: Tiberius Rimini-Riccione 76-69 dts, Gaetano Scirea-Villanova Tigers 81-75, Massa-Lugo 71-68, Cspt 2010-Aics Forlì 52-101 e Raggisolaris-Cesena 2005 82-75.

Classifica: Massa 16; Raggisolaris 14; Tiberius Rimini, Gaetano Scirea, Riccione e Lugo 10; Aics Forlì e Villanova Tigers 8; Cspt 2010 e Cesena 2005 6; International 4.