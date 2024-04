Divisione regionale 1. I Tigers a Baricella. Dolphins in casa

Con i playoff ormai scappati via, i Villanova Tigers provano a non mollare e a giocare un buon basket per il finale di stagione di Dr1. La truppa di Amadori, a 6 gare dal termine, è a 30 punti. Granarolo, quarta e al momento ultima qualificata per la postseason, a 38. Stasera, alle 21.30, i villanoviani se la giocano a Baricella contro un team che stazione quattro punti dietro in classifica. "Le speranze di agguantare i playoff sono davvero minime, ma al di là della classifica vogliamo ritrovare il sorriso, l’entusiasmo e i 2 punti. La partita è importante anche in questo senso. – ammette il coach dei Tigers, Michele Amadori – Nelle rimanenti sei partite di regular season vorrei vedere una reazione, uno scatto, gioco di squadra, tanto impegno e una bella pallacanestro. È necessario prefiggersi degli obiettivi, anche individuali, migliorarsi, far tesoro degli errori e correggere le lacune principali. Lo stiamo facendo, vorrei vederlo tradotto anche sul parquet a partire dalla partita con Baricella".

Gioca in casa, il Riccione di Maurizio Ferro. I Dolphins (28) ospiteranno stasera nell’impianto delle Fontanelle il Gaetano Scirea Bertinoro (ore 21), squadra ancora impegnata a evitare i playout (20 punti).