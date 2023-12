Divisione regionale 1. Il Montecchio decimato dalle assenze lotta ma cade a Osimo

In perfetta linea con la chiusura dell’anno solare, nel weekend si è concluso il girone di andata del campionato di Divisione Regionale 1, non sorridendo in maniera eccezionale alle formazioni pesaresi, eccezion fatta per la capolista Pesaro Basket. La dominatrice del campionato chiude questo 2023 con la decima vittoria su dieci nel match più complicato occorsogli fino a questo punto della stagione; ospite in Baia Flaminia del Bramante, il Pesaro Basket prende il comando della partita fin dal primo quarto senza però mai riuscire a scappare definitivamente. A fine terzo quarto il punteggio recita 41-50, tutto ancora in bilico e il Bramante su scelta del coach Badioli mette la difesa a zona che paga numerosi dividendi: possesso dopo possesso si blocca l’attacco ospite e i ragazzi biancoblu rimontano fino al 58-58 dell’ultimo minuto. Nardini dalla media riporta avanti Pesaro Basket, Druda ha il tiro per pareggiare ma lo sbaglia, facendo terminare la partita 58-60. Perde e male la Real Basket Pesaro, sconfitta dal Basket Vadese 50-66 al termine di una partita mai stata tale dopo il primo quarto chiuso in parità sul 14-14. Nel secondo quarto poi il playmaker Calisti esce per infortunio, la squadra si sfalda e subisce un parziale di 9-17 che la porta sotto di 8 lunghezze. Da lì in poi nessuna reazione e Vado con coach Marinucci possono allungare fino al +16 finale. Si salva solo Cornis nei pesaresi con 20 punti. Perde anche il Basket Montecchio a Osimo per 82-76, rimanendo penultimo solo davanti al Campetto Ancona; la squadra allenata da coach Morelli decimata dalle assenze lotta in casa della terza in classifica ma si vede costretta a cedere nel finale nonostante un commovente Angeli. La Giovane Robur Osimo scenderà poi in campo contro la Vuelle B questa sera per il recupero della scorsa giornata, VL che ha riposato questa giornata. Vincendo la formazione allenata da coach Iannetti agguanterebbe il gruppetto di squadre al quarto posto con 10 punti, tra cui anche il Bramante, mentre Osimo va alla ricerca dei due punti per agganciare Senigallia al secondo posto con due sconfitte.

l.s.