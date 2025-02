Divisione regionale 1. International ko,. Baldassarri non basta

Neppure nel back-to-back giocato tra le mura amiche l’Easy Car International riesce ad avere la meglio sulla capolista. Alla Ravaglia, nell’ultima prova casalinga della prima fase di Divisione Regionale 1, i biancorossi sono stati battuti per 56-65 dalla prima della classe Lusa Basket Massa. Una difesa solida non è bastata alla formazione di coach Dalpozzo che ha pagato qualche difficoltà in fase offensiva, non riuscendo a concretizzare i contropiede. Buona nel complesso la prestazione del top scorer Baldassarri (17 punti), seguito da Poloni (11). Sabato, alle 18,30, l’International sarà di nuovo in campo al Villa Romiti di Forlì per affrontare l’Aics Junior nell’ultima partita della prima fase.

L’obiettivo è ritrovare il sapore della vittoria che all’International manca ormai da otto giornate. Scendendo nel torneo di Divisione Regionale 2, dopo il rinvio della partita contro Morciano, la Grifo Imola scenderà in campo domani, alle 21,30 a San Marino contro il Basket 2000 nella quinta di ritorno.

