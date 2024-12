Divisione Regionale 1. La Cerretese punta ai play-off: sfida alla portata

La vittoria casalinga nello scontro diretto contro Pescia ha chiuso il 2024 della Cerretese Basket, che saluta questa prima parte di stagione con 7 successi e 6 sconfitte che valgono momentaneamente l’ottavo posto nel girone A di Divisione Regionale 1. Piazzamento che in questo momento permetterebbe ai biancoverdi ‘medicei’ di centrare la qualificazione ai play-off promozione.

Le dirette inseguitrici tengono comunque il fiato sul collo dei ragazzi dei coach Daniele Brigante e Simone Brotini, con Lucca, Castelfranco e Donoratico distanti solo 2 punti. L’ultima gara con Pescia è stata molto equilibrata con le due squadre che si sono sfidate punto a punto fino alla fine del quarto periodo, dove stringendo le maglie in difesa la Cerretese è riuscita a piazzare quel parziale di 6-0 che gli ha spianato la strada verso il quattordicesimo punto.

La stagione, dopo l’eliminazione in Coppa Toscana proprio per mano di Pescia, era cominciata con tre vittorie nelle prime quattro giornate, compresa quella al Pala Caracosta contro la diretta concorrente Lucca. Più complicato il mese di novembre, dove sono arrivate soltanto due vittorie, anche se importanti perché ottenute contro altre due formazioni attrezzate come Frogs Castelfranco e soprattutto Carrara Legends.

La truppa di Brigante e Brotini si è comunque ripresa a dicembre vincendo due delle tre partite in programma, a conclusione di una prima parte di stagione quindi un po’ altalenante, ma che permette comunque al club biancoverde di rimanere in linea con quello che era il proprio obiettivo, ossia entrare nei play-off.

A livello individuale il miglior realizzatore di questi primi mesi è stato il pivot Giovanni Bellucci, autore di 171 punti, 15,5 di media a partita. Alle sue spalle troviamo la guardia 24enne Giulio Ticciati con 116, l’ala forte Lorenzo Masoni (25 anni) con 108 e il play maker Simone Barbetta (25 anni) con 105. Adesso è tempo di ricaricare le pile in vista del primo impegno del 2025, sabato 11 gennaio a Campiglia Marittima contro il modesto Valdicornia.