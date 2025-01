Divisione regionale 1. La Gea esce dal torpore e reagisce: il Calenzano lotta ma deve arrendersi

La Gea chiude il girone d’andata della Divisione regionale 1 battendo l’ostico Calenzano cancellando le ultime cinque sconfitte. Grossetani vittoriosi in casa 73-64, anche se si sono trovati indietro dopo il primo quarto, a causa soprattutto di alcuni tiri finiti per un soffio sul ferro. La formazione di Santolamazza poi ha dato il primo scossone alla gara con un parziale di 24 a 16 che ha permesso di andare all’intervallo lungo sopra di sette punti. Nel terzo quarto Calenzano si è fatto sotto riuscendo anche ad avere quattro punti di vantaggio. Furi e compagni hanno stretto i denti e nell’ultimo quarto sono riusciti a prendere nuovamente il largo arrivando anche a 12 punti di differenza che hanno gestito molto bene fino alla fine, utilizzando tutti e nove i giocatori a disposizione, compreso il giovanissimo Giacomo Naldi. L’oscar di giornata va sicuramente a Dario Romboli autore di un’ottima prestazione, con alcune triple (ne ha messe dentro quattro), risultate decisive per la vittoria della squadra grossetana. Ottima anche la prestazione di Davide liberati, Tommaso Ense e del capitano Edoardo Furi. Complessivamente comunque tutti i giocatori scesi in campo hanno dato il loro contributo per una vittoria fortemente voluta che permette di chiudere il girone d’andata con nove vittorie e sei sconfitte in piena zona playoff.

GEA: Naldi, Ignarra 5, Furi 7, Biagetti 12, Romboli 18, Mazzei, Liberati 16, Ense 14, Baccheschi 1. All. Santolamazza.

CALENZANO: Corti 4, Shapira 10, Campomastrini, Sarti, Cellai 3, Capanni 4, Ionta, Corsini, Barbera 7, Carnesi 13, Nesi 2, Vangi 21. All. Raggini.