Divisione regionale 1. La Grifo chiude con un altro ko

Si chiude con un’ultima sconfitta la stagione della Grifo Imola. Già condannati alla retrocessione una settimana fa, i biancoblù cadono in casa per 59-83 per mano dei Villanova Tigers (Pirazzini 18, Bedeschi 10) e concludono la stagione di Divisione Regionale 1 all’ultimo posto, con 14 punti, in coabitazione con il Basket Club Russi. Anche l’ultima uscita ha rispecchiato le difficoltà viste nel corso della stagione, con la Grifo in difficoltà a restare in partita fino alla fine, raccogliendo meno di quanto poteva essere nelle sue possibilità (la Grifo chiude con la peggior difesa del girone con oltre 77 punti subiti a partita), perdendo per strada quei punti che avrebbero potuto portarla verso la salvezza, o se non altro almeno ai playout.

Turno di riposo invece nell’ultimo turno per l’Easy Car International, già salva. I biancorossi concludono la stagione al 12esimo posto a quota 26 punti.

l. m.