"Divisione Regionale 1: Landini Lerici sfida Cogoleto, Follo in trasferta contro Ardita Juventus"

La Landini Lerici ospita il Cogoleto, penultimo in classifica nella quarta giornata della Poule promozione di Divisione Regionale 1: si gioca domani alle 19 alla palestra di Montepertico. Le altre partite sono Aurora Chiavari-Loano, Rapallo-Auxilium Genova, Tigullio-Pegli. Nella Poule salvezza il Follo fa visita oggi (ore 19) all’Ardita Juventus a Genova. Le altre partite della terza giornata: Bvc Sanremo-Valpetronio Casarza e Juvenilia Varazze-Blue Sea Lavagna. Tra i follesi assenti Burla e Vespa, in forse Preci.

In Divisione Regionale 2 la Golfo dei Poeti è in trasferta a Recco (domani ore 19) Le altre gare del quarto turno di ritorno nel Girone di Levante: Aurora-Centro Basket Sestri Ponente, Futura Genova-Pontremolese, My Basket A-Santa Caterina e Villaggio Chiavari-All About Basket Genova.