Divisione regionale 1. L’Artusiana ritrova il successo, decisivo Gorini. Due punti d’oro in chiave salvezza per lo Scirea

È un canestro di Gorini, nel finale, a consegnare un successo di platino all’Artusiana Forlimpopoli, che interrompe la striscia negativa battendo 75-74 (13-19; 26-31; 50-48) Castel San Pietro al termine di un match sempre in equilibrio. I ragazzi di Marcello Casadei partono male, finendo -8 sotto i colpi del duo Pedini-Cisbani. Poi l’Abf risale e passa col 33-32 firmato dai liberi di Vadi dopo l’intervallo. Forlimpopoli più volte prova ad allungare, ma la risposta dei bolognesi arriva puntuale: come quando dal 73-68, il controbreak castellano di 6-0 dà l’insperato vantaggio ospite in volata. Ma Gorini chiude la questione.

Artusiana: Gorini 6, Giannessi ne, Valgimigli 6, Perrone ne, Nucci 15, Cristofani 8, Piazza 4, Buda, Lanzoni 2, Vadi 7, Agatensi 4, Colombo 23. All. Casadei.

Fondamentale vittoria poi per il Gaetano Scirea che, al termine di un match sempre condotto, batte 72-60 (21-10; 41-34; 59-54) l’Omega Basket, pareggiando anche la differenza canestri dopo il -12 dell’andata. Sono i bianconeri a prendere subito il controllo del match, guidati da un ispirato Torelli che li porta avanti in doppia cifra già nel primo quarto. I bolognesi, però, pian piano risalgono, trovando buone soluzioni con l’ex Baskérs Vandi. Si arriva così nell’ultimo quarto a braccetto, ma lo Scirea, con una difesa ruggente che concede solo 6 punti in 10’ agli avversari, chiude la questione.

Scirea: Poggi 12, Sovera 5, Bessan 8, Angeletti 10, Torelli 18, Maltoni 7, Spagnoli 5, Poni 5, Giuliani, Corzani 2, Adamo ne, Bellini ne. All. Solfrizzi.

v. r.