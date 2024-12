Divisione regionale 1. L’ex capitano. Rombaldoni torna in campo a 48 anni

Nell’estate 2022, dopo quattro stagioni in maglia Baskérs, di cui era stato capitano e con cui aveva vissuto il doppio salto dalla serie D alla C Gold, Rodolfo Rombaldoni aveva dato l’addio al basket giocato. Un lungo cammino che lo aveva prima visto calcare i parquet della serie A, conquistando anche un argento olimpico nel 2004, due scudetti e infinite promozioni nei campionati minori, tra cui quella conquistata a Forlì nella stagione 2015/16 agli ordini proprio di coach Gigi Garelli. Lo scorso weekend, però, la carriera di ‘Romba’ si è arricchita di un altro capitolo: a un passo dal suo 48° compleanno, è tornato in campo nel campionato di Divisione Regionale 1 marchigiano, con la maglia della Pallacanestro Vadese (foto), realizzando 11 punti e confermando che il talento non ha età.