Divisione regionale 1. Lo Scirea rovina tutto nell’ultimo quarto

Battuta d’arresto per il Gaetano Scirea, che nello scontro diretto cade per 58-68 (14-26; 32-37; 51-51) contro Castel San Pietro, perdendo così una ghiotta occasione per staccarsi definitivamente dalla zona salvezza. La grandinata di triple del primo quarto (6/7 da tre) porta subito avanti gli ospiti, ma i bianconeri a più riprese si riportano in scia, guidati dal solito Poggi, mettendo anche il naso avanti sul 49-45 nel terzo quarto. Negli ultimi 10’, però, Castel San Pietro stringe i bulloni in difesa, concedendo solo 7 punti ai ragazzi di coach Solfrizzi. Un paio di canestri pesanti degli ospiti ribaltano anche la differenza canestri, dopo il +8 Scirea dell’andata.

Il tabellino: Poggi 16, Maltoni 3, Sovera 3, Corzani 6, Bessan 8, Angeletti 20, Adamo ne, Pugliese ne, Bellini, Spagnoli, Giuliani, Torelli 2; All.: Solfrizzi.