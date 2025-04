Divisione Regionale 1: lotta serrata per i playoff tra le squadre bolognesi

Ultime curve della seconda fase di Divisione Regionale 1 per capire chi delle 4 bolognesi in gara si giocherà i playoff per un seggio nella futura serie C. A 3 giornate dalla chiusura della poule-promozione le situazioni sono ancora apertissime.

Nel girone V1 gli occhi sono puntati nella bagarre per secondo e terzo posto, dove attualmente viaggiano a braccetto Magik Parma e Budrio, a -6 dalla regina Piacenza e a +2 dall’inseguitrice Benedetto Cento, prossima avversaria dei piacentini il 25 aprile alle 21,15: Budrio tornerà in campo il 27 aprile alle 18 contro il fanalino di coda Gaetano Scirea, ancora a 0 punti in classifica.

Non meno accesa la situazione nel girone V2, con 4 squadre in 2 punti. A caccia del secondo posto c’è la Vis Persiceto di capitan ‘Manute’ Ferrari, che dopo il ko contro Lugo è scivolata sul gradino più basso del podio e il 27 alle 18 riceverà Faenza (a -2 dai biancoblù), sperando in un passo falso dei romagnoli contro la regina 4 Torri Ferrara: ferma per il turno di riposo Castel Maggiore, quarta a -2 dal podio.

Momento no invece per le ‘pantere’ di Baricella, alla quarta sconfitta consecutiva contro la corazzata Modena, prima a quota 12 punti.

I bianconeri sono quarti a parimerito con Reggio Emilia (terza): ma la situazione potrebbe aggravarsi col turno di riposo di Baricella e la sfida dei reggiani sul campo del fanalino Villa Verucchio. Si fa via via più accesa anche la situazione nella poule-retrocessione.

Nel girone R1 si scaldano i motori per il big match del 26 aprile alle 20,30: andrà in scena Giardini Margherita-Riccione, prima contro seconda, entrambe appaiate a quota 12 punti.

Cresce l’attesa anche peri il big match-fotocopia del girone R2 fra le prime della classe: il 27 alle 18 scatta Castelfranco Emilia-Masi, appaiate a quota 10 punti.

g. g.