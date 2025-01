Divisione regionale 1. Montecchio e Pesaro sulla scia della capolista

Anche nel girone A di Divisione Regionale 1 è iniziato il girone di ritorno, ed è iniziato nel migliore dei modi con tre vittorie su tre per le formazioni pesaresi. Montecchio (foto) e il Pesaro Basket sono appaiate al secondo posto con 14 punti, due soli in meno della capolista Campetto Ancona sconfitta a Chiaravalle. Il Pesaro Basket porta a casa i due punti nel difficile match contro Marotta, trascinata dai 29 punti di Cambrini e dai 18 di Benevelli. Gli ospiti disputano un grande primo tempo alla palestra Celletta, mettendo in piedi una partita dall’alto punteggio all’intervallo (47-44), prima che all’uscita dagli spogliatoi i padroni di casa chiudano il proprio ferro subendo appena cinque punti e indirizzando fortemente la gara con il +16. Sembra finita, ma Marotta si risveglia di colpo, segnando 33 punti a tabellone e rimontando fino al -3. Tuttavia i pesaresi non si scompongono e riescono a mantenere la leadership fino al 86-82 finale.

Non ha vita facile neppure Montecchio a Senigallia, soprattutto nel primo tempo dove è costretta ad inseguire seppur rimanendo sempre a contatto (42-37); a fare la differenza ci pensa l’intervallo, per un tramortente 7-20 di parziale seguito dal 7-17 nel quarto quarto che porta la partita nei giusti binari per la squadra allenata da coach Morelli.

Una sconfitta è arrivata invece lunedì nel recupero della decima giornata di andata, dove l’Auximum Osimo ha avuto la meglio al fotofinish 72-77 dopo uno strano match in cui le due formazioni si sono alternate i parziali arrivando però appaiate 55-56 con dieci minuti da giocare. Qui Montecchio inizia bene raggiungendo il +6 nei primi due minuti, ma non riesce a dare il colpo definitivo, permettendo agli osimani il rientro che poi sfruttano le proprie chance e si aggiudicano i due punti.

Vince la seconda gara in fila e risale in classifica il Basket Giovane Pesaro, che bissa il successo ottenuto con Chiaravalle con un’altra trasferta, questa volta a Jesi. Anche in questa occasione il primo tempo è favorevole ai padroni di casa, che segnano 50 punti e vanno alla sirena di metà partita sul +12; non hanno fatti i conti però con la reazione della squadra allenata da coach Del Bene, la quale rimonta subito sul -3 e poi trova il guizzo finale in un quarto quarto molto teso terminato 8-12. Il finale recita quindi 72-73 per i pesaresi, i quali venerdì affronteranno l’altra società jesina, la Pallacanestro Jesi.

l.s.