Divisione Regionale 1. Montemurlo si impone. Vince anche il Cmb

Il 2024 si chiude nel migliore dei modi per le due squadre del comprensorio pratese impegnate in Divisione Regionale 1. La Montemurlo Basket si impone, non senza faticare, per 59-53 sul campo di casa contro Wolf Pistoia e mantiene la testa del girone A (in coabitazione con Calcinaia) a quota 22 punti. Partita decisa nell’ultima frazione, dopo i primi tre quarti che sono un alternarsi di momenti migliori da parte dei padroni di casa e di reazioni veementi da parte degli ospiti. I biancorossi montemurlesi soltanto dopo l’intervallo lungo riescono a prendere le redini del match, anche se senza mai scrollarsi di dosso i pistoiesi fino ai minuti finali, che poi fanno pendere l’ago della bilancia dalla parte pratese.

Grandi soddisfazioni in chiusura di anno anche per il Cmb Valbisenzio, che si impone per 88-79 in casa di Gea Basketball Grosseto, al termine di una delle trasferte più ostiche del campionato, e riesce a centrare la decima vittoria stagionale, consolidando il secondo posto nel girone B a quota 20 punti dietro la capolista Virtus Certaldo (a quota 26).