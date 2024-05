Divisione Regionale 1. Pescia ribalta Montemurlo: Cus Firenze in finale

Una Cestistica Pescia ai limiti della perfezione ha espugnato per 61-79 l’ostico parquet dei Lions Montemurlo nella decisiva gara tre che metteva in palio un posto nella finale del girone B di Divisione Regionale 1. Una prestazione tutto cuore quella dei ragazzi pesciatini che in avvio di gara hanno subito incanalato il match, stringendo le maglie nella metà campo difensiva e trovando ritmo in attacco per andare alla pausa lunga sul +19 (41-22). I Lions poi sono riusciti con una reazione di orgoglio a rientrare fino al -6 prima di essere nuovamente ricacciati indietro dalla compagine pesciatina, abile a scavare il solco decisivo grazie ad un magistrale ultimo quarto da 27 punti.

C’è grande soddisfazione in tutto l’ambiente pesciatino perché la squadra di coach Giuntoli rimasta orfana dell’esperienza di Arrabito, in panchina per onor di firma, è stata in grado con le spalle al muro, di reagire al ko di gara uno con due prestazioni di alto livello. Già in gara due, anch’essa dominata da Sodini e soci c’era stato il sentore che l’inerzia stesse cambiando: così Pescia ha approcciato gara tre, da squadra matura e consapevole, riuscendo a ripetere e a tratti migliorare la prestazione di mercoledì.

A questo punto il sogno continua e la società del presidente Ulivieri, seppur sempre con i piedi ben ancorati a terra deve provarci fino in fondo, cercando di sfruttare il trend positivo di queste ultime settimane. Il prossimo ostacolo sarà Cus Firenze, squadra tosta e fisica che anch’essa è riuscita con una duplice vittoria contro Vaiano a staccare il pass per il turno successivo. La serie si deciderà al meglio delle cinque partite. Si parte con i primi due episodi lontano da casa il 12 e il 16 maggio. Poi gara tre ed eventuale gara quattro a Pescia, con l’ipotetica bella sul campo del Cus prevista per il 26.

Leonardo Meacci