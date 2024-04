Divisione Regionale 1. Pescia trova la Laurenziana nella post season

Una Cestistica Pescia convincente ha chiuso la regular season di DR1 al terzo posto, vincendo 96-92 dopo due overtime un match pirotecnico contro Montale (retrocessa in DR2, al pari di Massa e Cozzile, nda) ed è pronta ad immergersi nel magico mondo dei playoff. Dopo un sostanziale equilibrio nelle prime due frazioni, Pescia ha provato a dare un’accelerata al match sul finire del terzo quarto portandosi sul +7 (63-56). Nel quarto periodo però è arrivata la pronta e per certi versi inattesa reazione dei giovani pistoiesi, abili a guadagnarsi i tempi supplementari (80-80). Nel primo overtime si segna pochissimo e allora per la Cestistica c’è da giocare un secondo tempo supplementare, come accaduto nel match casalingo con Valbisenzio e l’epilogo è esattamente lo stesso: Arrabito e soci riescono a mettere la testa avanti e così Pescia sigilla la diciannovesima vittoria di questa scintillante prima fase. Coach Giuntoli si gode ben cinque uomini in doppia cifra, su tutti Vannini a quota 27 punti e Pinzani a 24.

I rossoverdi hanno concluso così la stagione regolare con 38 punti, a pari merito con Cus Firenze e Lions Montemurlo ma sotto ad entrambe per via degli scontri diretti e se la vedranno contro Laurenziana Firenze in una serie al meglio delle tre partite. Dando un’occhiata al doppio confronto con la compagine gigliata maturato durante la stagione, vediamo una Cestistica uscita vincente con uno scarto superiore ai dieci punti sia in casa che in trasferta ma si sa che nella post season si gioca un basket diverso dove le motivazioni, la voglia di vincere, i dettagli e gli accorgimenti dei coach tra una gara e l’altra possono rivelarsi decisivi. Chi passerà il primo turno se la vedrà con la vincente della sfida tra Montemurlo e Cerretese. Si parte subito domenica al Palaborelli per gara 1 mentre gara due sarà in programma mercoledì 17. in caso di parità la decisiva gara 3 sarà a Pescia il 21 aprile.

Leonardo Meacci