Divisione Regionale 1 playoff. Colpo Bianconeriba a Villa Verucchio. Il Progresso sorride

Penultima di andata di poule-playoff nella Divisione Regionale 1 e prove di fuga nel girone V1 per la regina Piacenza, che nel giorno di riposo di Budrio scansa Parma e si porta a +4 sull’inseguitrice Cento. Perde la vetta nel girone V2 la Vis Persiceto di capitan ‘Manute’ Ferrari, che nell’atteso derby della Bassa si arrende all’overtime contro Castel Maggiore, che firma così il primo successo della post season: per i biancoblù persicetani ora arriva il turno di riposo, mentre per i ragazzi di coach Filippo Palumbi arriva lo scoglio 4 Torri Ferrara (si gioca a Castel Maggiore sabato alle 18). A chiudere il quadro di giornate c’è infine il girone V3 con Baricella che espugna il parquet del fanalino di coda Villa Verucchio e si prende così la seconda vittoria nel girone, che vale il -2 dalla reginetta Modena, ferma per il turno di riposo. Venerdì alle 21,30 le ‘pantere’ di coach Minozzi saranno di scena a Massa Lombarda per continuare l’ascesa al primo posto.

Poule-promozione V1: Gaetano Scirea-Benedetto 60-65, Magik-Piacenza 84-91.

La classifica: Piacenza 8; Benedetto 4; Magik e Budrio 2; Gaetano Scirea 0.

Poule-promozione V2: 4 Torri-Raggisolaris 91-62, Vis Persiceto-Progresso Happy 75-78 dts.

La classifica: 4 Torri e Vis Persiceto 4; Lugo 2; Progresso Happy e Raggisolaris 0.

Poule-promozione V3: Villanova Tigers-Bianconeriba 64-79, Massa-Jolly Reggio Emilia 86-73.

La classifica: Modena 6; Massa e Bianconeriba 4, Jolly Reggio Emilia 2; Villanova Tigers 0.

g. g.