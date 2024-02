Divisione regionale 1. Riscatto Artusiana, brilla Colombo

Dopo quattro sconfitte consecutive, torna alla vittoria l’Artusiana Forlimpopoli, che si rimette in moto sbarazzandosi per 84-64 (26-14; 50-26; 69-45) dell’Omega Basket Bologna. Sin dall’avvio, i padroni di casa sono trascinati dalla verve di Colombo e da un Agatensi chirurgico. Gli ospiti si appoggiano all’ex Baskérs Vandi, autore di 17 punti, ma già prima dell’intervallo il distacco volava oltre il +20. Nella ripresa, lo spartito non cambiava più: i padroni di casa gestivano il vantaggio senza tremare, mentre gli ospiti, sfiduciati e corti nelle rotazioni (solo in 8 a referto), finivano così per mollare, attendendo senza sussulti la sirena finale. Il tabellino: Giunchedi, Perrone, Colombo 29, Agatensi 17, Buda 2, Lanzoni 7, Valgimigli 8, Gorini 2, Piazza 4, Vadi 9, Cristofani 6. All.: Casadei.