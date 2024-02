Divisione regionale 1. Russi, vittoria di peso contro l’Omega Bologna. Niente da fare per Raggisolaris e Massa

Vittoria d’oro per il Basket Club Russi che sbanca 71-65 (24-16; 43-29; 58-46) il campo dell’Omega Bologna. Perdono Raggisolaris Academy 67-77 (16-18; 34-32; 53-52) a Baricella, e il Lusa Basket Massa Lombarda, 60-68 (10-20; 23-39; 44-50) con Argenta. Massa e Russi giocheranno venerdì sera. Il Lusa Basket alle 21 in casa con Granarolo, mentre Russi ospiterà Baricella alle 21.15. Turno di riposo per l’Academy. Il tabellino di Faenza: Merendi, Rosetti 3, Marabini 19, Naccari 18, Belmonte, Garavini 5, Caramella 2, Ravaioli 4, Ballarin 7, Nadiaye 9, Lanza, Santandrea. All.: Pio Il tabellino di Massa Lombarda: Ravaglia 6, Spinosa L. 8, Spinosa A. 9, Alessandrini, Dalla Malva, Orlando 16, Delvecchio 11, Rivola, Fabiani 10, Bedeschi ne, Errani ne, Berardi ne. All.: Solaroli. Il tabellino di Russi: Kertusha 3, Cervellera, Scaccabarozzi 3, Catenelli 7, Basaglia 20, Bergantini 18, Bassi 2, Totaro 8, Morigi 2, Licchetta 2, Vistoli 6. All.: Senni. Classifica: Budrio 32; Argenta* 30; Granarolo 28; 4 Torri Ferrara 26; Villanova 24; Artusiana Forlimpopoli, Cesena*, Massa Lombarda, Baricella e Riccione 20; Bertinoro 16; Faenza, Omega Bologna, International Imola e Castel San Pietro* 12; Grifo Imola e Russi 6. * già riposato