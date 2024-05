Divisione regionale 1. Scirea, salvezza in palio

Ultima giornata di un campionato di Divisione Regionale 1 infinito, ma che questa sera esprimerà i suoi ultimi verdetti: alle 21, il Gaetano Scirea affronterà a domicilio il 4 Torri Ferrara per cercare di conquistare due punti che varrebbero la matematica salvezza per gli uomini di coach Emiliano Solfrizzi. In caso di sconfitta, invece, tutto dipenderebbe dall’esito del match tra Castel San Pietro e Faenza: un successo della Raggisolaris Academy, infatti, condannerebbe lo Scirea ai playout. Sbancare il parquet di Ferrara, però, sarà tutt’altro che semplice, contro una formazione di alto livello, seppur ormai certa del terzo posto e dei playoff.

Alle 21, invece, l’Artusiana Forlimpopoli ospita la capolista Argenta, per un match insignificante per la classifica: complice un girone di ritorno molto al di sotto delle proprie possibilità, la formazione allenata da coach Marcello Casadei è ormai da tempo fuori dai giochi e attende quest’ultimo match per terminare un’annata caratterizzata da molti alti e bassi.