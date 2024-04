Divisione regionale 1. Spareggi promozione, ecco gli accoppiamenti

Terminata la March Madness del torneo NCAA è il turno dell’April Mhdhdh del campionato di Divisione Regionale 1, arrivato nel momento clou: i playoff. Le prime otto classificate nei due gironi accedono al tabellone playoff, la nona classificata del girone A, raffigurata nella figura del Montecchio Basket, termina in anticipo la sua stagione conquistando la salvezza, mentre le ultime due posizioni di entrambi i gironi svolgeranno i play out. Pochi dubbi su chi sia la prima classificata del girone A, ovvero il Pesaro Basket che lungo tutta l’annata ha sempre mantenuto la leadership del torneo, incappando in due sole sconfitte stagionali, entrambe a Osimo. La sua avversaria sarà l’ottava classificata del girone B, ovvero Basket Fermo; serie al meglio delle tre, passa alle semifinali la prima squadra che vince due gare. Nella stessa parte di tabellone la vincente di Pesaro-Fermo se la vedrà con la vincente dell’accoppiata Ascoli Basket-Vuelle B; la Vuelle B, con un grande 2024 da otto vittorie in dieci gare, si è classificata in quinta posizione e se la vedrà con la quarta del girone B. Fattore campo per Ascoli, l’eventuale gara 3 sarà in trasferta per la banda di coach Iannetti. Sempre nella parte alta del tabellone troviamo poi la Pallacanestro Pedaso, seconda classificata, vedersela contro Basket Vadese e la vincente di questo accoppiamento affronterà una tra Senigallia, terza, e Amatori Basket San Severino.

Nella parte bassa del bracket troviamo la dominatrice del girone del sud delle marche, il Basket Macerata, 19 vittorie e 1 sola sconfitta in tutto l’anno, che affronterà la Real Basket, autrice di due vittorie nelle ultime due per acchiappare l’ottavo posto. Accoppiata con questa sfida vi è l’altro duello quarta-quinta, sulla carta il più equilibrato, tra l’Auxilium Osimo e lo Sporting P. Sant’Elpidio, con la prima detentrice del fattore campo. Conclude il tabellone dei playoff la Robur Osimo che affronta Morrovalle Basket e in caso di vittoria se la vedrà con chi la spunterà tra la Virtus Porto San Giorgio e il Bramante, arrivata sesta nella regular season. Concludono la seconda fase le due sfide play out, che non riguardando formazioni pesaresi: da un lato l’Aesis ‘98 Jesi se la vedrà contro l’Halley Matelica ultima nel proprio girone, mentre l’ultima del girone A, il Campetto Ancona, sarà di scena per gara 1 a Civitanova Marche contro gli 88ers Civitanova.

l. s.