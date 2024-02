Divisione regionale 1, superata anche il fanalino di coda Ancona. Pesaro basket non sbaglia: tredici gare utili

Se in Serie C il bottino di zero sconfitte della capolista si è interrotto, in Divisione Regionale 1 il Pesaro Basket (foto Cambrini e Galdelli) resiste imbattuto, trionfando agilmente in casa al Pala3 di Villa Ceccolini contro il fanalino di coda del Campetto Ancona. I ragazzi biancoverdi resistono un solo quarto, il primo, in cui però addirittura sono in vantaggio 22-23, prima che la superiorità pesarese venga fuori con un mortifero parziale di 30-9 che li porta avanti 52-32. Il punteggio saldamente in controllo non fa alzare le mani dal volante alla formazione di coach Spagnoli, che continua a dominare segnando 46 punti anche nel secondo tempo subendone solo 20, terminando così il match col punteggio di 98-52. A segno tutti i dodici convocati, spicca come sempre Terenzi con 20 punti, seguito da Corsini con 13 e altri quattro uomini in doppia cifra. Tra le dirette inseguitrici, appaiate a tre partite di distanza, cade la Pallacanestro Senigallia, sconfitta alla "Celletta" da una Vuelle B da tre vittorie su tre nel nuovo anno.

La partita è una montagna russa, segnata da tre parziali che ribaltano completamente il risultato. La formazione di coach Iannetti parte egregiamente nel primo tempo, trovando ritmo in attacco e andando all’intervallo avanti 45-39; qui però i biancorossi vengono sorpresi dalla reazione senigalliese che ribalta il match con un parziale di 9-27 per il +12 di fine terzo quarto. Con l’inerzia tutta a favore degli ospiti, la VL B trova la forza di non mollare la partita e ribaltarla nel finale con un’incredibile 27-13 negli ultimi dieci minuti. Finisce 81-79, con Parlani (19 punti) miglior marcatore. Anche il derby pesarese tra Montecchio e Bramante è super, con i primi assetati di vittoria, complice anche l’acquisto di Ricci dal Basket Giovane, costretti però a cedere 79-85, anche qui subendo un grosso parziale nell’ultimo quarto. Il primo tempo è infatti a tinte ospiti, col Bramante che approccia meglio la gara e va all’intervallo forte del vantaggio di nove punti; Montecchio però ha voglia di tornare alla vittoria (che manca dall’11 novembre) e ribalta lo svantaggio trovandosi a condurre 62-56. La formazione di coach Morelli sembra in controllo ma Nicolini, autore di 28 punti, e Scavolini (19), realizzano la contro rimonta di 17-29 per trionfare per la sesta volta in stagione. Con la sconfitta di Senigallia la prima inseguitrice del Pesaro Basket rimane la Giovane Robur Osimo che sconfigge 74-55 il Basket Vadese. Gli uomini di coach Marinucci ci provano nel primo quarto, andando avanti 12-18, ma poi nulla possono contro gli osimani che li sorpassano prima dell’intervallo e poi consolidano il vantaggio nel secondo tempo. Vince infine anche l’altra formazione di Osimo, il Basket Auximum, prossima avversaria del Pesaro Basket, contro l’Aesis ‘98 Jesi 84-91, dopo un tempo supplementare.

l.s.