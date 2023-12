Divisione regionale 1. Villa e Riccione continuano a stupire

Doppia vittoria per Villa e Riccione nell’ultimo turno del 2023 di Divisione Regionale 1. I Villanova Tigers di coach Amadori vincono a Imola in casa dell’International grazie all’ottimo sprint del terzo quarto (vantaggio in doppia cifra) e all’allungo degli ultimi minuti. Finisce 71-85 un match in cui il solito Zannoni ha vestito i panni dell’mvp. Il tabellino: Zannoni 31, Fe. Guiducci 1, Polverelli 14, Bomba 17, Zanotti 7, Buo 12, Mussoni 2, Fi. Guiducci, T. Guiducci, Bollini 2. All.: Amadori.

Molto bene anche i Riccione Dolphins in casa con l’Artusiana, con match portato a casa col punteggio di 86-75. Il break decisivo dei ragazzi di Ferro è arrivato nel quarto periodo, col +1 del 30’ (64-63) che si è trasformato presto in vantaggio in doppia cifra. Il tabellino: Renzi, Gardini 27, Provesi 6, Russu 27, Del Fabbro 6, Bravi, Gori 7, Capelli, Borla, Ka 11, Calegari 2, Mainardi. All.: Ferro.