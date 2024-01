Divisione regionale 1. Vuelle B batte Montecchio e aggancia il gruppo

Riparte da dove aveva lasciato il Pesaro Basket, capolista del campionato di Divisione Regionale 1 con dieci vittorie in altrettante partite nel girone di andata, vincendo in casa la prima giornata del girone di ritorno contro Senigallia, seconda in classifica. Match che ci si aspettava fosse ostico, interpretato in maniera perfetta dalla squadra allenata da coach Spagnoli nel primo tempo, dominando il primo quarto per 27-17 e trovando un ulteriore allungo per andare all’intervallo avanti 43-30. Senigallia non molla ma alla fine cede 80-68. Doppio "ventello" in casa pesarese, con Terenzi e Nardini a segnarne 21 a testa supportati dalle doppie cifre di Cambrini (11) e Galdelli e Giacomini a quota 10.

Ne approfitta la Giovane Robur Osimo che batte a domicilio 84-77 il Bramante e va al secondo posto solitario, in attesa dello scontro diretto di questa giornata. I giovani ragazzi allenati da coach Badioli ci provano (20-23 il primo quarto e 42-45 all’intervallo). Ma al rientro in campo con i padroni di casa guidati da Ferraro autore di 32 punti, fissano un parziale di 28-15 che li manda sul +10 (70-60) con dieci minuti da giocare. Il Bramante insiste, subendo solo 14 punti nell’ultimo parziale che però non bastano a risalire i dieci punti di svantaggio. Scavolini con 20 punti è il migliore dei biancoblu, seguito da Cavedine con 15 e R.Sablich con 13. Vince largamente e fa un bel salto in avanti in classifica la Real Basket Club, in casa contro il Campetto Ancona, ultima in classifica, 85-58. L’unico quarto in cui vi è vera partita è il primo, terminato 23-17. La giovane formazione allenata da coach Bertoni si rilassa solo negli ultimi dieci minuti. Buona prova corale con tutti e dodici i convocati a segno, su tutti De Gregori con 15.

Inizia infine con il piede giusto questo 2024 anche la Vuelle B di Alfredo Iannetti, che batte in casa Montecchio 75-67 e si aggiunge al gruppone di squadre a quota 10 punti (con Bramante, Real e Auximum Osimo). Il match è indirizzato fin dal primo quarto, dove la VL B trova il +14 con un grande avvio da 24-10 e poi mantiene il divario anche nel secondo quarto. Nel secondo tempo Montecchio prova la rimonta dapprima avvicinandosi sul -10 e poi tentando la rimonta negli ultimi minuti ma dovendosi arrendere al -8 finale. Miglior marcatore del match Sorbini con 27 punti, mentre per Montecchio ancora Angeli (classe 1965…) ne mette 24 e Di Noto 18.

l.s.