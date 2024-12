Divisione regionale 2. Adriatica a gonfie vele. Per i Bees è un trionfo

In Divisione regionale 2 parla pesarese la testa della classifica, occupata in solitaria dai Trashmen in attesa della partita da disputare per Acqualagna. Gli Adriatica Trashmen viaggiano a gonfie vele con otto vittorie consecutive, rispondendo alla sconfitta nella partita inaugurale come meglio non si poteva. L’ultima vittima è il Cus Urbino, regolato di misura nei quarti centrali, tanto basta per portare a casa i due punti con il punteggio di 65-58. Distanti soli due punti ci sono gli Spartans, riposizionatosi nonostante il campionato vinto lo scorso anno, e ancora lì in lizza per la promozione; la sesta vittoria in fila è arrivata in maniera agevole contro Basket Cagli, in loro difesa presenti con soli sette giocatori a roster, per 64-49 trascinati dai 13 punti di Giunta. Scendendo di posizioni in quinta posizione a pari merito ci sono i Bees Pesaro e l’Asd Candelara, entrambe vittoriose nell’ultimo turno.

I Bees hanno trionfato contro il Montecchio Basket 54-50, ribaltando lo svantaggio grazie all’ultimo quarto, nel quale un parziale di 17-10 ha permesso alla formazione allenata da coach Santinelli di tornare alla vittoria dopo tre ko consecutivi, mentre Candelara ha regolato Pergola 68-63. Proprio Pergola è stata protagonista nelle ultime settimane di una vicenda poco piacevole insieme alla Vuelle Pesaro: la sfida tra le due dello scorso 15 novembre era stata sospesa a pochi minuti dalla fine per una rissa tra due giocatori e la conseguente entrata in campo di alcuni spettatori. In prima battuta il giudice sportivo aveva optato per un pareggio 0-0 e un punto di penalizzazione a ciascuna squadra, ma a seguito del ricorso la decisione è stata cambiata in una vittoria a tavolino 20-0 per la Vuelle senza alcun punto di penalizzazione per le squadre, pesando nel merito il fatto che i tifosi entrati in campo indossassero felpe del Pergola Basket.

l. o.