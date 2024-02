Divisione Regionale 2. Antal, così non va: la vetta si allontana. Hornets, bel blitz . Calderara vince ancora

Giro di boa sui campi della Divisione Regionale 2 e nel girone C arriva la seconda sconfitta consecutiva per l’Antal Pallavicini, che dopo un overtime alza bandiera nel derby contro l’Atletico Borgo: in via Biancolelli finisce 87-84 (Cuzzani 21; Andrea Morara 18) e per coach Arbitani e compagni si allontana il primo posto (Formigine è ora a +4).

A metà classifica unica vittoria in trasferta per una bolognese: gli Hornets conquistano Castelfranco Emilia 66-74 (Canovi 15), mentre arriva a Castellarano arriva la sconfitta per Zola Predosa 65-63 (Baccilieri 18). Nel posticipo si fermano dopo 4 vittorie consecutive i lanciatissimi Massacramento Kings, fermati a Monte San Pietro da Savignano, corsara 44-48.

Nel girone D, in attesa dell’annuncio della data di recupero fra la regina Peperoncino e l’Horizon, Calderara continua a macinare punti per il consolidamento del terzo posto: gli uomini di coach Cavicchioli superano di misura i Diablos 62-61 (Bertuzzi e Serio 12; Angelini e Verdoliva 10) e firmano la quarta vittoria di fila. Decimo punto per i Galliera Lovers, che piegano la Vis Ferrara 75-64 con 52 punti del trittico Benassi Bocciolini-Ragazzi-Iannicelli.

Nel derby di fondo classifica, vittoria per il Village Granarolo, 64-67 a Crevalcore (Cremonini e Gobbi 15; Maccagnani 14): i granarolesi si staccano dall’ultimo posto, occupato dalla Pgs Corticella, ko contro la Jolandina 46-56 (Gianasi 14).

Nel girone E il Navile allunga a 10 la striscia positiva e rinsalda la sua leadership dopo il netto 80-47 contro il 2000 San Mamolo (Fioravani 12; Palad 15), guadagnando il +4 sulle inseguitrici: al secondo posto Cmb Arcoveggio, bene contro il San Mamolo 70-54 (Marchi 15; Baldi e Pasquali 12), Ellepi-Stars, ko contro Csi Sasso Marconi 65-67 (Stanghellini 19; Monciatti 23), e Pgs Ima, al quinto referto rosa consecutivo dopo il 77-67 contro la Virtus Castenaso (Demetri 17; Benetti 17). In salita anche 40068 Pizza & More, alla terza vittoria filata nel derby contro la Pgs Bellaria, vinto 51-50 (Paolucci 12; Nobis 16). Successi anche per Medicina 2007, 81-72 contro Pianoro (Martelli e Righi 14; Vittuari 19), ed Sb Ozzano, 79-58 contro Tatanka Imola (Buresti 16).

g. g.