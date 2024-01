Divisione Regionale 2. Antal, fatale l’overtime. Zola Predosa fa tris

Ultimo ballo di girone d’andata sui campi della Divisione Regionale 2 e seconda sconfitta stagionale per l’ex regina del girone C Antal Pallavicini, che inciampa all’overtime a Savignano sul Panaro 71-69 nonostante i 35 punti dell’asse Tabellini-Malentacchi: i bolognesi scendono al secondo posto alle spalle di Formigine. Terzo squillo consecutivo invece per Zola Predosa, di misura all’overtime contro l’Atletico Borgo 84-81 (Baccilieri 25; Rosati 23) e in salita al quinto posto. Mentre a quota 12 punti arriva il terzo ko consecutivo degli Hornets (44-58 contro Medolla), dalle retrovie impattano i Massacramento Kings, che allungano la striscia positiva a 4 vittorie dopo il 70-63 contro Carpi (Ghiacci 20).

Nel girone D turno di riposo per la capolista Peperoncino dei fratelli Brochetto, mentre sale al terzo posto Calderara, che supera gli Spartans Ferrara 59-53 (Bertuzzi 12 e terza vittoria filata) raggiungendo così l’Horizon, ko casalingo all’overtime contro i Diablos Sant’Agata 62-64 (Ferrulli 19; Violi 13).

Dal fondo della graduatoria arrivano le vittorie importanti di Fortitudo Crevalcore, 62-54 contro Jolandina (Gobbi 13), e Pgs Corticella, 65-60 contro Galliera (Candini 18; Mattioli 15), mentre all’ultimo posto arriva la decima sconfitta filata per Granarolo, 74-58 a Consandolo (Maccagnani 13). Chiude infine il quadro il girone E, con la nona vittoria consecutiva della regina Navile, che sublima l’andata con un sofferto 79-76 contro la Virtus Castenaso (Rossi 32; Quarantotto 14): gli uomini di coach Corticelli restano a +2 sull’Ellepi-Stars di coach Annunziata, al terzo referto rosa filato contro il San Mamolo 2000 (59-53).

Nel big match per il podio arriva invece la battuta d’arresto del Cmb Arcoveggio, che scivola contro la Pgs Bellaria 61-65 (Chiarati 12; Nobis 15). Sale nel gruppo a quota 16 invece la Pgs Ima, agile contro Tatanka Imola 75-44 (capitan Lugli 17), che resta ancorata a Pizza&More, bene 71-54 nel posticipo contro Sasso Marconi. Vittorie infine per Pianoro, 49-50 contro San Mamolo (Pasquali 12; Vaccari 14), ed Sb Ozzano, 72-67 contro Medicina (Avallone e Buresti 16; Ugulini 13).

