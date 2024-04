Divisione Regionale 2. Antal Pallavicini, la volata per la vetta. Navile primato al sicuro. Peperoncino: è derby

Con ancora un turno da giocare la Divisione Regionale 2 intravede la fine della regular season e l’inizio della seconda fase del campionato. Le squadre classificate dal primo al quarto posto di ogni girone accederanno ai playoff, con scontri a incrocio fra i gironi A-B, C-D ed E-F e serie al meglio delle tre gare.

Nel girone C è ancora aperta la lotta per il primo posto, con la Pallavicini che ha la complessa missione di battere Savignano venerdì prossimo e sperare nel passo falso della capolista Formigine contro Sasso Castelfranco (domenica 28 alle 18).

Nel girone D pesa tantissimo l’ultimo inatteso ko del Peperoncino sul campo degli Spartans Ferrara, che ha innescato il domino che ha portato al primo posto la Vis Ferrara. Ora, sul cammino dei fratelli Brochetto, arriva il derby casalingo della Bassa contro i Diablos Sant’Agata (oggi ore 20,30), ultimo appuntamento della regular season visto il turno di riposo della prossima settimana: il club di Mascarino, visto lo scontro diretto sfavorevole con gli estensi, si dovrà accontentare del secondo posto.

Quarto posto in cascina per Calderara, impegnata oggi alle 21 contro Village Granarolo, in lotta per evitare i playout. Garanzia di primo posto nel girone E per il Navile di coach Mario Corticelli, che lunedì alle 21,45 riceverà Tatanka Imola e guarderà al girone F in attesa di conoscere la sua avversaria ai playoff. Dietro è bagarre per le restanti tre posizioni, con la sfida a distanza fra Pgs Ima (36 punti), 40068 Pizza & More (32), Virtus Castenaso (30 con una partita in più), Pgs Bellaria (28) e la coppia a quota 26 formata da Cmb Arcoveggio ed Ellepi-Stars (una partita in più).

Già sicura della partecipazione ai playout infine il San Mamolo 2000, che attende l’undicesima del girone F per il turno unico che mette in palio la permanenza nella categoria.

g. g.