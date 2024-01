Divisione Regionale 2. Antal, sesto sigillo di fila. Il San Mamolo sorride con Marega e Pasquali

Non si concede un istante di pausa la regina del girone C di Divisione Regionale 2 Antal Pallavicini, che nella sfida interna contro Sasso Castelfranco liquida i modenesi 79-58 (Santoro 14) centrando la sesta vittoria consecutiva. Nella bagarre per il podio arriva invece la battuta d’arresto dell’Atletico Borgo, ko contro Scuola Samoggia 69-81 (Rosati 18): ne approfitta così Zola Predosa, che espugna Finale Milia 46-73 (Baccilieri e Di Marzio 13) e aggancia i biancorossi a quota 14.

Nella metà bassa della classifica momento propizio per i Massacramento Kings, alla terza vittoria di fila contro Sassuolo: 54-58 (Mario Amori 13).

Nel girone D suona l’undicesima di fila la capolista Peperoncino, ancora imbattuta dal ko della prima di campionato e corsara sul campo dei Diablos Sant’Agata 46-51 (Verdoliva e Fratelli 8; Ballandi 17): per i fratelli Brochetto è la vittoria per portarsi a +4 sull’inseguitrice Vis Ferrara (turno di riposo).

A caccia del terzo posto Calderara, che espugna Granarolo 58-66 (Asciano 11; Serra 20) e continua a tallonare Gallo, di misura contro la Pgs Corticella 74-73 (Tonelli 18).

Dalle retrovie arriva invece il successo di Galliera sulla Fortitudo Crevalcore, 57-54 (Benassi Bocciolini 15; Bortolani 15), che allontana dalla zona basse gli uomini di coach Polesinanti. Chiude il quadro il girone E con l’ottavo successo di fila del Navile, che espugna il campo del Tatanka Imola 47-76 (Fioravanti 12) e conserva il +2 sulla coppia di inseguitrici formata dal Cmb Arcoveggio, bene a Sasso Marconi 42-61 (Siroli 12; Siboni e Madron 13), ed Ellepi-Stars, ok all’overtime sul campo della Virtus Castenaso 69-73 (Quarantotto 15; Veronesi 12). Al quarto posto arriva il terzo ko consecutivo per la Pgs Bellaria, 59-61 contro il San Mamolo (Marega 23; Pasquali 23), mentre nella metà bassa suona la terza di fila Pianoro, bene a Ozzano 73-75 (Buresti 14; Nicoletti 17).

Giacomo Gelati