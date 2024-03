Divisione Regionale 2. Atletico Borgo show: ottava vittoria di fila . L’Antal Pallavicini vola. Sconfitta il Peperoncino Nel girone C di Divisione Regionale 2, testa a testa tra Antal Pallavicini e Formigine. Atletico Borgo spinge per il terzo posto. In girone D, Peperoncino cade contro Gallo, permettendo a Vis Ferrara di raggiungerla in vetta. Pgs Bellaria consolida il quarto posto. Navile vince la quarta consecutiva nel girone E.