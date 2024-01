Divisione regionale 2 - B e C femminile. Prima vittoria per Faenza. Cade la Compagnia dell’Albero

In Divisione regionale 2 prima vittoria in campionato per il Faenza Basket Project, che espugna 77-66 (9-13; 28-43; 63-55) il campo degli Eagles Morciano, rilanciandosi nella corsa per evitare le ultime due posizioni che significherebbero retrocessione diretta. Sconfitta per la Compagnia dell’Albero Ravenna, caduta 55-69 (9-9; 19-26; 34-52) a Forlì con l’Aics. Il Faenza Futura Basket aveva già giocato questo turno di campionato in dicembre perdendo 69-70 a Bellaria. Il Project scenderà in campo domani alle 21.15 in casa con la Stella Rimini. Venerdì alle 21.15 toccherà al Futura, di scena a Forlì con i Tigers, mentre la Compagnia dell’Albero ospiterà sabato alle 21 la Libertas Green Forlì. Il tabellino del Faenza Basket Project: Pezzi, Capucci, Gentili 3, Mondini 24, Anghileanu 5, Albonetti 17, Melandri 8, Santo 18, Draben 2. All.: Saragoni Il tabellino di Ravenna: Bergamaschi G. 7, Ndiaye 6, Schiavone 2, Casadio, Polyeschuk 15, Mazzotti 11, Petullà 7, Tugnoli 3, Mazzini 2, Festa 2. All.: Bergamaschi T. Classifica: Bellaria Basket* e Aics Forlì 18; Tiberius Rimini e Tigers Forlì 16; Faenza Futura Basket 14; Lions Academy Coriano 12; Sporting Cattolica e Compagnia dell’Albero Ravenna 8; Sunrise Rimini, Eagles Morciano e Libertas Green Forlì* 6; Stella Rimini e Faenza Basket Project 2. * devono ancora riposare. Altri risultati sono quelli della B femminile, dove si registra la sconfitta ininfluente per il Faenza Basket Project, caduto 55-57 (23-16; 32-33; 42-46) in casa con l’Happy Basket Rimini. Questo incontro, come il prossimo sul campo della Nuova Virtus Cesena (ultima di campionato) in programma sabato alle 20.30, non conta nulla ai fini della classifica, in quanto le faentine hanno già conquistato da tempo la qualificazione alla Poule Play Off. Il tabellino: Edokpaigbe 19, Panzavolta 9, Porcu 7, Manaresi, Gori, Ciuffoli C. 10, Morsiani 8, Rotaru 2, Grande ne, Bernabè ne, Ciuffoli E. All.: Sferruzza Classifica: Castel San Pietro 24; Rimini 18; Forlì e Faenza 16; San Lazzaro 10; Castello d’Argile e Cesena 8; Finale Emilia 2. C femminile Nel week end riprende il campionato: il Capra Team Ravenna giocherà domenica alle 19.30 sul campo del CSI Sasso Marconi. Una gara che i ravennati non devono sbagliare.