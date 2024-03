Divisione regionale 2. Biancorossi, che rabbia. Novanta secondi fatali

Sconfitta che brucia per la Pallacanestro Grosseto nel campionato di Divisione regionale 2. La formazione maschile allenata dai coach Terrosi e Manganelli ha perso 58-53 sul campo della Pallacanestro San Miniato. E dire che i grossetani sono andati ad un soffio dall’impresa sul campo avversari. I due quintetti si sono affrontati in un campo decisamente caldo, dove erano contrapposte rispettivamente la quarta contro la quinta (i grossetani) in classifica del girone B: e subito dopo pochi minuti si è capito che sarebbe stata una sfida intensa. Franzese chiude il primo tempo con un canestro da distanza siderale, chiudendo in vantaggio 12-16 la prima frazione.

Secondo quarto in totale equilibrio, con qualche errore di troppo ma biancorossi chiudono sempre in vantaggio 24-27. Dopo l’intervallo lungo la Pallacanestro Grosseto mantiene il vantaggio ma spreca troppe occasioni di chiudere l’incontro, lasciando speranza ai padroni di casa che rientrano in partita.

Terzo quarto chiuso 36-41 con il solito Barabesi (13 punti e top score) lasciato troppo solo in attacco. Ed infatti nell’ultimo quarto i maremmani pagano il conto, e negli ultimi 90 secondi lasciano i due punti ai padroni di casa, meritevoli di non aver mai mollato.

Pallacanestro Grosseto: Ciacci 6, Barabesi 13, Casanova 8, Zucchini 2, Lettieri 3, Franzese 3, Conti F.12, Bambini 6, Perfetti, Tinti, Erman ,Zagajori

Prossimo appuntamento giovedì 28 alle 21 in casa della capolista Basket Volterra.