Divisione Regionale 2. Cade la Pallavicini. L’Atletico Borgo espugna Castellarano. Il Peperoncino corre

Capitolo numero quattro di ritorno sui campi della Divisione Regionale 2 e continua la bagarre al vertice del girone C, con l’Antal Pallavicini che piega Carpi 84-81 grazie ai 27 punti di un Tabellini eccellente e si mantiene sulla scia della capolista Formigine, attualmente staccata di 2 sole lunghezze.

Nell’anticipo della quinta giornata è arrivato il ko della Pallavicini contro la Scuola Samoggia (85-69), risultato che potrebbe ingolosire i modenesi.

Nella lotta per il podio quinta vittoria filata per l’Atletico Borgo, che nell’anticipo espugna Castellarano 65-72 con cinque uomini in doppia cifra: martedì alle 21,30 il recupero contro Savignano.

Nel girone D continua la marcia della regina Peperoncino, che nel derby della Bassa liquida la Fortitudo Crevalcore 75-45 (Stojkov 14; Bortolani e Scagliarini 10) e conserva il +2 sull’unica inseguitrice Vis Ferrara.

Terzo posto in solitaria invece per l’Horizon, bene a punteggio basso contro Argenta, 49-41 (Mele 11), e a +2 su Gallo, ko contro il Village Granarolo di coach Ceciliani 74-51 (Maccagnani 18).

Nel derby bolognese di bassa classifica successo importante per i Diablos di coach Espa, che superano la Pgs Corticella 64-53 (Achilli 17; Tonelli 20) e centrano la sesta vittoria stagionale.

Nel girone E torna al successo il Navile primo della classe, che espugna la Moratello 54-70 (Webber 12; Rossini 15) e conserva il vantaggio minimo sulla coppia formata da 40068 Pizza & More, alla settima vittoria consecutiva dopo la doppietta contro Pianoro (67-75) ed Ellepi-Stars (46-49), e Pgs Ima, in striscia positiva da 8 giornate dopo il 69-70 nel derby vinto sul campo della Pgs Bellaria (Nobis 27; Baldazzi 14).

In grande crescita infine la Sb Ozzano, che grazie ai 21 di Avallone espugna Sasso Marconi 61-67 e centra la quinta di fila.

Giacomo Gelati