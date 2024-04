Divisione regionale 2. Capitolano le faentine. Ora il derby Ravenna-Forlì

Continua il momento poco felice per le ravennati impegnate in Divisione regionale 2 di pallacanestro. Cominciamo daI risultato del Faenza Futura, che cade 59-71 ((9-21; 24-32; 34-43 i parziali dei singoli quarti) in casa con il Bellaria, mentre il Faenza Basket Project perde davanti al proprio pubblico 58-63 (24-19; 38-33; 47-49) con gli Eagles Morciano in una sconfitta che sarebbe stato meglio evitare.

Domani sera alle 21 scenderà in campo la Compagnia dell’Albero che ospiterà l’Aics Forlì in un derby ravennate-forlivese tutto da seguire.

Questi il tabellino del Faenza Futura relativo alla gara contro il Bellaria: Guerra 6, M. Samorì 5, L. Samorì 8, Spiriti 6, Silimbani 17, Cortesi 2, Morsiani 3, Buti, Tempesti 9, Pirini 3. All.: Bertozzi. Il tabellino del Faenza Basket Project: Pezzi 12, Capucci 1, Giordani ne, Bottau 3, Gentili 8, Mondini 6, Anghileanu 2, Melandri, Marziali 4, Santo 19, Draben 3. All.: Saragoni.

Classifica: Aics Forlì 40; Tiberius Rimini 36; Bellaria Basket* 34; Tigers Forlì 32; Lions Academy Coriano 26; Faenza Futura Basket e Sunrise Rimini 24; Compagnia dell’Albero Ravenna e Sporting Cattolica 18; Eagles Morciano 14; Libertas Green Forlì* 12; Stella Rimini* 6; Faenza Basket Project 2. * devono ancora riposare