Divisione regionale 2. Crosa Basket: il 2025 inizia alla grande

Inizia nel migliore dei modi il 2025 del Gruppo Crosa Service Follonica Basket nel campionato di Divisione regionale 2 col una vittoria casalinga per 58-53 a spese del Baloncesto Firenze. Partenza grintosa degli azzurri, che costringono gli ospiti al precoce time out nei primissimi minuti, ma Follonica chiude avanti 17-9. Nel secondo quarto i fiorentini aumentano il ritmo fino al sorpasso ospite sul 17-18. Gli azzurri però a quel punto ritrovano intensità e allungano di nuovo andando all’intervallo sul 34-28. Nella ripresa Baloncesto tenta il forcing, ma i maremmani reggono. A un minuto dalla fine Follonica è in vantaggio di cinque punti, ma alcune scelte di tiro rivedibili e qualche difesa non ottimale riportano gli ospiti pericolosamente sotto di 3 a pochi secondi dalla fine. Due liberi di Battaglini trasformati mettono in ghiaccio il risultato.

FOLLONICA : Bianchi 15, Donati 3, Bartolozzi 8, Battaglini D. 14, Simonelli 8, Petri 4, Signorini 2, Bartoli 2, Angiolini 2, Ranieri, Marcocci, Pagnini. All. Giuliano Vichi.