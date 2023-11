Divisione regionale 2 e serie C femminile. Faenza ok con Forlì

Sorride soltanto il Faenza Futura Basket che supera 61-51 (16-15; 42-23; 48-34) la Libertas Green Forlì. Cadono invece la Compagnia dell’Albero con il Tiberius Rimini perdendo 48-53 (8-9; 20-21; 32-30) e il Faenza Basket Project con gli Eagles Morciano, sconfitto 55-61 (17-16; 38-31; 49-49). Ad inaugurare il prossimo turno saranno Faenza Basket Project e Compagnia dell’Albero che scenderanno in campo domani: i faentini alle 21.15 ospiteranno il Tiberius Rimini, mentre Ravenna farà visita alle 21.30 agli Eagles Morciano. Il Faenza Futura giocherà lunedì alle 21 in casa dell’Aics Forlì. Tabellino Faenza: Fabbri 9, Tempesti 8, Boero 11, Boattini 6, Lullo 13, Pontillo 2, Liverani, Silimbani 6, Spiriti 2, Samori, Samori L. 2, Pirini 2. Allenatore.: Bertozzi. Questo il tabellino di Faenza: Pezzi 6, Carbini ne, Capucci 7, Motta ne, Bottau, Gentili 8, Mondini 4, Albonetti 2, Melandri 4, Marziali, Santo 24. Allenatore. Saragoni. Tabellino Ravenna: Bergamaschi G. 7, Schiavone 5, Bomben 7, Polyeshchuk 2, Mazzotti 1, Petullà, Ghinassi ne, Tugnoli 14, Agostinone 5, Festa, Cirilli 2, Campajola 5. All. Bergamaschi T. Classifica: Tigers Forlì 14; Bellaria Basket* 12; Aics Forlì e Faenza Futura Basket* 10; Tiberius Rimini* e Lions Academy Coriano* 8; Sunrise Rimini e Compagnia dell’Albero Ravenna* 6; Sporting Cattolica* 4; Stella Rimini*, Eagles Morciano e Libertas Green Forlì* 2; Faenza Basket Project 0. * devono ancora riposare. In C femminile Rotonda vittoria per il Capra Team Ravenna che supera il CMP Bologna 86-47. Il prossimo impegno sarà sabato alle 21 in casa con l’Aics Forlì. Il tabellino: Gonzalez 15, Lolli Ceroni 17, Vannucci 12, Pirazzini 10, DaSara 7, Calabrese 6, Balaj 3, Gentile 5, Cavassi 8, Cabiddu 1, Sabbatani 2. All.: Colucci Classifica: Granarolo 8; Capra Team e CMB Bologna* 6; Monte San Pietro, CSI Sasso Marconi, Aics Forlì* e Vis Rosa Ferrara 4; CMP Granarolo 2; Castelfranco Emilia, e Vis Trebbo 0. * una gara in meno