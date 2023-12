Divisione regionale 2. Faenza, che colpo con l’Aics Forlì

In Divisione regionale 2 Colpo grosso del Faenza Futura Basket che infligge all’Aics Forlì la prima sconfitta in campionato, superandola 55-61 (19-20; 34-34; 46-42). Cadono al fotofinish la Compagnia dell’Albero a Morciano perdendo 58-62 (12-13; 26-37; 49-48) e il Faenza Basket Project in cassa con il Tiberius Rimini, venendo beffato 65 – 68 (17-15; 35-26; 44-52). Il Faenza Futura giocherà domenica alle 20.45 in casa con lo Sporting Cattolica, mentre il Faenza Basket Project sarà di scena lunedì alle 21 a Forlì con la Libertas Green. La Compagnia dell’Albero osserverà invece un turno riposo. Classifica: Bellaria Basket* 14; Tigers Forlì, Aics Forlì e Faenza Futura Basket 12; Tiberius Rimini e Lions Academy Coriano 10; Sunrise Rimini, Compagnia dell’Albero Ravenna* e Sporting Cattolica* 6; Eagles Morciano 4; Stella Rimini* e Libertas Green Forlì* 2; Faenza Basket Project 0. * devono ancora riposare