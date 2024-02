Divisione regionale 2. Gli Spartans primi. Durantini abdicano

In Divisione Regionale 2 continuano a comandare gli Spartans, da questa giornata in solitaria, complice la sconfitta della Pallacanestro Urbania in casa del Cus Urbino, killer di due delle prime tre del campionato. In un match teso a basso punteggio, Urbania cerca la fuga nel primo quarto (9-15) ma poi s’inceppa in attacco, perdendo tutti i restanti quarti e cedendo nel finale 58-56. Vincono invece gli Spartans contro Montecchio, con una partita sempre in controllo fin dalla palla a due che gli permette di mandare a referto tutti i convocati, con Andreani (16 punti) e Ceccarelli (10) i più prolifici. Perde la sua terza sfida dell’anno la Vuelle A, che non sfrutta la sconfitta di Urbania e manca l’aggancio alla seconda posizione, cadendo in trasferta a Fano 89-76. Il Basket Fanum, alla ricerca di due punti per uscire dal gruppone di squadre in penultima posizione, gioca una super partita in attacco, specialmente nel secondo tempo in cui segna 51 punti e rispedisce al mittente il secondo quarto di rimonta degli ospiti. Miglior marcatore del Fanum Mularoni con 22 punti mentre Balleroni non basta alla formazione pesarese coi suoi 21. Dopo tre vittorie di fila, infine, cadono i Trashmen, sconfitti 51-69 dalla Lupo Pantano che li raggiunge a metà classifica a quota 12; Sarti e Bragagnolo con 12 punti a testa guidano la loro squadra, contrastati dai 16 punti del solo Bongiorno.

l.s.