Divisione regionale 2. I Manganelli boys battono 73-52. Crocetta S. Miniato

Vince e convince la prima squadra della Pallacanestro Grosseto impegnata nel campionato di Divisione Regionale 2. I ragazzi allenati da Manganelli e Terrosi hanno vinto 73-52 in casa contro la Crocetta San Miniato nella dodicesima di campionato. Capitan Franzese e compagni sono scesi in campo concentrati e motivati, affrontando il primo quarto con buona difesa e un parziale 20 a 13. Seconda frazione di gioco a gas aperto con Ciacci e Cutrupi trascinatori, giocate precise e alta intensità che porta il tabellone a segnare 43 a 28. Nel terzo tempo gli ospiti hanno provato ad arginare l’impeto dei grossetani, ma Zucchini e Casanova non si sono fatti sorprendere, aumentando il bottino 59 a 35. Nell’ ultimo quarto, con le giuste rotazioni, i biancorossi hanno portato a casa la vittoria. Prossimo appuntamento in trasferta contro Basket Impruneta domenica alle 18.30.