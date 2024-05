Divisione Regionale 2. Il Peperoncino trova il Pgs Formigine. L’Atletico Borgo all’attacco di Medolla

Divisione Regionale 2 nel vivo dei playoff per i futuri tre posti in DR1 ed è tutto pronto per l’inizio delle semifinali, al via questo fine settimana: nell’incrocio C-D sono due le bolognesi che si giocheranno le proprie chance per un posto in finale. Da un lato del raggruppamento il Peperoncino dei fratelli Brochetto (2-0 ai quarti contro l’Antal Pallavicini) sarà impegnato contro la corazzata Pgs Smile Formigine (2-1 contro Gallo), col fattore campo a favore dei modenesi: lunedì alle 21 l’ouverture della serie al PalaCavazzuti, prima di spostarsi a Mascarino-Venezzano giovedì alle 21,20 per gara-due (l’eventuale ‘bella’ è in calendario domenica 26 maggio alle 18).

Occhi puntati anche sull’Atletico Borgo del sempreverde Marco Cuzzani (15,7 di media quest’anno), che dopo il 2-0 inflitto alla Vis Ferrara se la vedrà in semifinale contro Medolla (2-0 contro Calderara): i biancorossi debutteranno sul campo dei modenesi domani alle 20,30, anticipazione della sfida di ritorno in programma alla Cavina giovedì alle 21,30 (eventuale ‘bella’ domenica 26 alle 20,30 sul campo di Medolla).

Motori caldi anche sulla sponda E-F, dov’è già pronta al rush finale la Pgs Ima di coach ‘Jack’ Salvarezza (2-0 contro i Tigers Forlì), che troverà sul suo cammino l’altra forlivese Aics (2-1 contro la Pgs Bellaria): si inizia giovedì alle 21,15 in casa dei romagnoli, prima di gara-due alla Don Comini sabato 25 alle 20,30 (eventuale ‘bella’ martedì 28 maggio alle 21,15 al Villa Romiti di Forlì).

Più articolata invece la situazione del Navile di coach Mario Corticelli, che dopo il passo falso sul campo di Bellaria (58-47 in gara-due e serie sull’1-1) dovrà passare per gara-tre: inizialmente programmata per lunedì scorso, il giudice sportivo ha disposto la ripetizione della partita a causa del posizionamento irregolare, in buona fede, del giocatore romagnolo Andrea Mazzotti. Si giocherà lunedì alle 21,45 alla palestra Alutto.

Ai playout dovrà infine passare per lo spareggio la Fortitudo Crevalcore, che dopo la sconfitta in gara-due contro Carpi (73-69) si giocherà la permanenza nella categoria mercoledì alle 21,30.

g. g.