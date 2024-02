Divisione regionale 2. La Lupo fa suo il derby e vola al quarto posto

Nel girone A di Divisione Regionale 2, seconda giornata di ritorno in corso: due le partite già disputate, la prima il derby pesarese tra Vuelle A e la Lupo Pantano. Il risultato netto in favore di questi ultimi, 67-47, certifica il momento no che prosegue per la squadra allenata da coach Longoni, arrivata alla quarta sconfitta nelle ultime sei gare disputate dopo un avvio in testa alla classifica. Vola invece la Lupo che continua a scalare posizioni, ritrovandosi ora quarta al pari di Urbino (che però ancora deve scendere in campo, questa sera ad Acqualagna). L’altra sfida che si è giocata è stata tra Montecchio e l’Asd Candelara, sfida di bassa classifica molto sentita, dove a trionfare sono stati i padroni di casa 76-73; grazie a questi due punti Montecchio resta comunque ultimo a quota quattro, ma si avvicina al gruppone davanti a sé distante ora solo una partita, di cui fa parte anche Candelara appena battuta.

Per la capolista Spartans la sfida nella seconda di ritorno è invece in casa del Basket Fanum, nona in classifica con 10 punti, ma giustiziere della Vuelle A nell’ultimo turno; per i primi in classifica l’obiettivo è quello di vincere e mettere quattro punti tra sé e Urbania, sfruttando il turno di riposo di questo weekend per la formazione urbaniese. A metà classifica troviamo poi il match tra i Real Pirates e il Metauro Basket Academy, con i primi obbligati a vincere per prendere un po’ di respiro in classifica, anche loro a sei punti, e poi la sfida tra Cagli e i Trashmen, entrambe appaiate a pari merito a 12 punti. Cagli per mantenere aperta la striscia di due vittorie consecutive, i Trashmen per superare i rivali e guardare con interesse alla parte alta della classifica.

l.o.