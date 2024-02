Divisione Regionale 2. L’Antal vola con Santoro. Peperoncino d’applausi

È un successo che vale doppio quello dell’Antal Pallavicini nel girone C di Divisione Regionale 2, che grazie al 74-56 inflitto a Castellarano, grazie i 27 punti di uno straripante Santoro, avvicina la capolista Formigine (a +2 sui bolognesi), fermatasi a Savignano 61-52. Momento propizio invece per l’Atletico Borgo, alla terza vittoria consecutiva sul campo degli Hornets, piegati 68-73 (Canovi 16; Rosati 22), e attraccati al quarto posto in coabitazione con Scuola Samoggia, fermata da Zola Predosa 74-69 (Franchini 24).

Nella metà bassa della classifica arriva invece un ko pesante per i Massacramento Kings, che scivolano sul campo del fanalino Finale Emilia 63-54 (Ghiacci 15) e perdono il treno per il gruppo al settimo posto.

Nel girone D aggiunge un altro importante tassello la regina Peperoncino dei fratelli Brochetto, che nel big match al vertice supera Calderara 63-54 (Ballandi 23; Bertuzzi e Projetto 9) e porta a 12 le vittorie consecutive: a 2 punti di distanza continua a tallonare la Vis Ferrara, corsara a Jolanda di Savoia e a +6 sul terzo posto. Perdono invece quota Galliera, ko 51-62 contro Gallo (Benassi Bocciolini e Frascaroli 10), e Diablos Sant’Agata, 40-63 contro Consandolo (Achilli 10), abbracciate a quota 10 punti. Nel derby-salvezza cambio di passo del Village Granarolo di coach Ceciliani, che espugna il campo della Pgs Corticella 62-68 (Simoni 22; Maccagnani 19) e si prende il penultimo posto in graduatoria.

Undicesimo sigillo infine per il Navile di coach Corticelli, che suggella la sua leadership nel girone E col netto 85-49 ai danni di Sasso Marconi (Venturi 15; Berti, Pollini e Tinelli 8) e conserva il +4 sulla Pgs Ima, bene in trasferta contro il 2000 San Mamolo 50-67 (Zerbini e Grasso 12; Giuliani, Lugli e Baldazzi 12) e sesta vittoria consecutiva. Dietro successi importanti per Sb Ozzano, 49-54 a Castenaso (Quarantotto 12; Fiordalisi 14), e Medicina 2007, 60-68 contro Tatanka Imola (Righi 17).

Nei posticipi successi per Pianoro, 61-81 contro Cmb Arcoveggio, 40068 Pizza & More, 50-54 contro San Mamolo e Pgs Bellaria, 60-42 contro Ellepi-Stars.

g.g.