Divisione Regionale 2. L’Atletico Borgo vola con Albanelli e Rosati. Navile alla ricerca del sesto sigillo di fila

Ancora 8 punti in palio sui campi della Divisione Regionale 2 prima della chiusura della stagione regolare e l’inizio della seconda fase playoff e playout.

Nella bagarre per le prime 4 posizioni del girone C vola l’Atletico Borgo, che grazie ai 39 punti del duo Albanelli-Rosati centra la terza posizione confermando l’ottimo momento di forma biancorosso.

Oggi alle 20 gli occhi sono invece sulla Pallavicini, che riceverà il fanalino di coda Finale Emilia cercando il riscatto dopo il ko di Medolla.

Tutto ancora in bilico il podio del girone D, con la regina Peperoncino che oggi alle 20,30 ospiterà il Village Granarolo per consolidare il vantaggio sull’inseguitrice Vis Ferrara (ieri alle 21,30 in trasferta a Crevalcore).

Tuttavia il titolo di squadra più in forma del momento è di Calderara, che oggi alle 21,30 ospiterà Galliera (penultima e in striscia negativa da 4 giornate) per rinsaldare il quarto posto e provare ad allungare a 5 vittorie il trend positivo.

A 2 soli punti di distanza guarda con interesse alla sfida l’Horizon, che oggi alle 20,30 riceverà a Trebbo di Reno la Jolandina, settima della classe.

Più frastagliato infine il girone E di Bologna Est, con la capolista Navile (5 vittorie consecutive) che scenderà in campo lunedì alle 21,45 per il posticipo contro l’Sb Ozzano, quinta e a -2 dalla Pgs Bellaria: quest’ultima domani alle 17,30 riceverà Sasso Marconi per fissare la quarta posizione in classifica e provare a minacciare il terzo posto occupato da 40068 Pizza & More (ieri alle 21,45 a Imola contro Tatanka Baloncesto).

Al rush finale della stagione partecipano anche le contendenti Cmb Arcoveggio e Virtus Castenaso, appaiate a quota 24 punti e in gara per provare a centrare l’ultimo posto per i playoff: il derby è in programma domani alle 18.

Giacomo Gelati