Divisione Regionale 2. Luppi trascina l’Antal. Navile, battuta d’arresto

Terzo capitolo di ritorno nel romanzo Divisione Regionale 2 e seconda vittoria consecutiva nel girone C per l’Antal Pallavicini, che strappa i 2 punti sul campo dei Massacramento Kings 66-75 (M. Luppi 18; Malentacchi 18) e conserva il secondo posto a -2 dalla regina Formigine, bene a Finale Emilia 40-54. Quarto cincin filato invece per l’Atletico Borgo, squadra col miglior trend del girone, che espugna Carpi all’overtime 79-91 grazie ai 50 punti dell’asse Cuzzani-Rosati e si porta al quarto posto approfittando del passo falso di Scuola Samoggia contro Sasso Castelfranco (70-74). Ko invece per Zola Predosa, 63-60 a Savignano sul Panaro (Maselli 13), e Hornets, 60-54 a Castellarano (Guerrato 13). Nel girone C rinsalda la sua leadership il Peperoncino dei ‘Brochetto Bros.’, che espungano Argenta 50-58 (Ballandi e Giunchedi 10) e restano sul trono in compagnia della Vis Ferrara, 74-60 contro il Village Granarolo di coach Ceciliani (Errera e Fiorentini 12).

Dietro continua la bagarre per il terzo posto fra Gallo, 59-52 contro la Jolandina, e l’Horizon, corsara a Calderara 49-67 (Calanchi 11; R. Varrotto 18). Dalle retrovie arrivano i successi importanti della Fortitudo Crevalcore, 78-71 nel derby contro i Diablos Sant’Agata (Gobbi 20; Achilli 26), e Pgs Corticella, a valanga contro gli Spartans Ferrara 72-42 (Tonelli 14).

Nel girone E fa rumore infine la sconfitta della capolista Navile, che dopo 11 vittorie consecutive scivola sul campo della Pgs Bellaria 60-52 (Nobis 15; Rossi 23) e permette così l’avvicinamento a 2 sole lunghezze della Pgs Ima, alla settima vittoria filata dopo il 49-61 sul campo di Sasso Marconi (Berti e Tinelli 13; Baldazzi 19). Nei due posticipi si dividono il terzo gradino del podio invece Ellepi-Stars, 51-40 contro il San Mamolo, e 40068 Pizza & More, 66-44 contro Cmb Arcoveggio e quinta vittoria consecutiva. Da dietro arriva l’uno-due importante della Virtus Castenaso, che prima espunga Medicina all’overtime 84-87 (Castellari 18; Mastroianni 18) e nell’anticipo della quarta di ritorno piega Tatanka Imola 97-62.

Successi anche per Pianoro, 59-70 contro Tatanka Imola, ed Sb Ozzano, 99-88 contro 2000 San Mamolo.

